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Автобус сбил насмерть пятерых паломников в Индии

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Фото: Global Look Press/Mail Today
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Автобус во вторник, 26 декабря, сбил насмерть пятерых паломников в пригороде города Дхараперам в Индии. Об этом передает газета The Indian Express.

Сообщается, что в результате инцидента один человек был госпитализирован с серьезными ранениями. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

По предварительным данным, водитель превысил разрешенную скорость и не справился с управлением. Автобус врезался в паломников, которые направлялись к индуистскому святилищу, пишет ТАСС.

Портал iz.ru писал о ДТП, которое произошло 25 декабря на западе Москвы. Автобус въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», в результате чего четыре человека скончались на месте, еще 11 получили ранения.

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