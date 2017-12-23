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Около 30 человек погибли при падении автобуса в реку в Индии

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ronald Patrick
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Не менее 30 человек погибли, еще 15 серьезно пострадали в результате падения автобуса с моста в реку на севере Индии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал India Today.

Отмечается, что автобус следовал из города Савай-Мадхопур в Раджастхане в населенный пункт Лалсот. Предварительно установлено, что водитель автобуса потерял контроль над управлением из-за очень высокой скорости, из-за чего автобус упал в реку. Пострадавшие пассажиры были доставлены в ближайшие медучреждения.

Свои соболезнования семьям погибших принес премьер-министр страны Нарендра Моди. В своем Twitter он сообщил, что в настоящее время руководство штата тщательно следит за ситуацией. Власти проводят спасательные операции и предоставляют всю необходимую помощь пострадавшим.

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