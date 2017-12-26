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Число жертв в ДТП с грузовиком под Оренбургом увеличилось до четырех

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Фото: РИА Новости
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Количество погибших при ДТП с участием грузовика в Оренбургской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Как сообщал портал iz.ru, авария произошла в Кувандыкском районе на 218 км трассы Оренбург–Орск вечером 25 декабря. Водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Freightliner, перевозившим топливо.

Ранее сообщалось о гибели водителя и двух пассажиров легковушки. Еще один пассажир иномарки также скончался.

Как отмечают в региональном ГУ МЧС, на данный момент ситуация на дорогах осложняется сильным снегопадом и гололедицей.

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