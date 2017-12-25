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Три человека погибли в крупном ДТП в Оренбургской области

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла на 218 км трассы Оренбург–Орск. Отмечается, что водитель иномарки Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, перевозившим топливо.

«Водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Freightliner, перевозившим топливо. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров автомобиля Renault скончались на месте до приезда скорой помощи», — приводит Интерфакс сообщение МВД.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства аварии.

25 декабря портал iz.ru сообщил, что два человека получили травмы при столкновении двух маршруток на востоке Москвы.

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