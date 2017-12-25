Три человека погибли в крупном ДТП в Оренбургской области

Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла на 218 км трассы Оренбург–Орск. Отмечается, что водитель иномарки Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, перевозившим топливо.

«Водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Freightliner, перевозившим топливо. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров автомобиля Renault скончались на месте до приезда скорой помощи», — приводит Интерфакс сообщение МВД.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства аварии.

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