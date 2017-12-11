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СМИ сообщили о новых мотивах подозреваемого в подрыве бомбы в Нью-Йорке

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Подозреваемый в организации взрыва на Манхэттене Акайед Улла заявил, что совершил атаку из-за действий израильтян в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Утверждается, что Улла был раздосадован «вторжением в сектор Газа», при этом задержанный не стал уточнять, что конкретно имеет в виду. Ранее сообщалось, что нападавший, предположительно выходец из Бангладеш, совершил атаку из мести — якобы за некие бомбежки его родины властями США.

Напомним, взрыв прогремел 11 декабря в подземном переходе у автостанции Порт Аторити и станции метро «Таймс-сквер». В результате инцидента пострадали четыре человека, сам нападавший был госпитализирован. Полиция считает, что задержанный мог находиться под влиянием боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ). Утверждается, что Улла планировал атаку в течение года, а взрывное устройство собирал у себя дома. При этом из-за технически неправильной сборки бомба сработала не так, как планировал злоумышленник.

Ранее 11 декабря израильские военные атаковали позиции палестинских боевиков в ответ на обстрел территории страны из сектора Газа. Охлаждение отношений между Палестиной и Израилем произошло на фоне признания Вашингтоном Иерусалима столицей еврейского государства. Президент США Дональд Трамп распорядился перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. В Палестине подобный шаг назвали объявлением войны

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