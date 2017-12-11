Израиль нанес ответный удар после атаки из сектора Газа

Израильские военные атаковали позиции палестинских боевиков после обстрела территории страны из сектора Газа. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что из сектора Газа было выпущено несколько ракет. Тип запущенных снарядов пока не установлен, информации о погибших и пострадавших не поступало.

Резкое охлаждение отношений между Палестиной и Израилем произошло в начале декабря на фоне заявления президента США Дональда Трампа, объявившего, что Вашингтон признает Иерусалим столицей еврейского государства.

В Палестине подобный шаг назвали объявлением войны, а также заявили о выходе США из процесса мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Кроме того, между палестинцами и израильскими военными произошла серия столкновений.