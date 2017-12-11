Подозреваемый в подрыве бомбы в Нью-Йорке рассказал о своих мотивах

Подозреваемый в организации взрыва на Манхэттене заявил следователям, что совершил атаку из мести. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Они бомбили мою страну, и я хотел нанести ущерб здесь», — приводит издание слова задержанного.

Как сообщалось ранее, подозреваемым в совершении нападения является 27-летний Акайед Улл, предположительно, выходец из Бангладеш, который более семи лет проживал в Бруклине. Полиция связывает произошедшее с терроризмом — задержанный мог находиться под влиянием боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ). Кроме того, по данным New York Post, подозреваемый работал водителем такси в Нью-Йорке, но срок его лицензии истек.

Напомним, взрыв прогремел 11 декабря в подземном переходе у автостанции Порт Аторити и станции метро «Тайм-сквер» . В результате инцидента пострадали пять человек, в том числе сам нападавший. На месте происшествия обнаружено еще 1–2 взрывных устройства. Президент США Дональд Трамп был оперативно проинформирован об атаке.