Полиция Нью-Йорка обнаружила взрывные устройства на автовокзале Манхэттена

Полиция Нью-Йорка подтвердила факт взрыва в одном из терминалов автовокзала Порт-Аторити на Манхэттене. В ходе проверки были обнаружены два взрывных устройства. Об этом сообщает CNN.

По предварительным данным, пострадали несколько человек. Подозреваемый задержан и помещен под стражу.

В районе происшествия проводится эвакуация трех веток метро.

«NYPD проверяет сообщения о взрыве неизвестного происхождения на 42-й улице в районе Манхэттена. В это время эвакуируются линии метро A, C и E. Информация является предварительной», –– говорится в сообщении полиции.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC