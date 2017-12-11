Полиция Нью-Йорка задержала одного человека после сообщений о взрыве

Нью-Йоркская полиция задержала одного человека после сообщений о взрыве в Нью-Йорке. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на местное телевидение.

В настоящий момент он находится под стражей.

«Один задержанный находится по стражей. На данный момент есть один раненый», — говорится в сообщении.

Ранее появились сообщения от том, что полиция проверяет сообщения о взрыве на Манхеттене. Позже данная информация была подтверждена правоохранительными органами. По данным агентства Reuters, несколько человек пострадал.

Взрыв произошел на автобусной остановке недалеко от Таймс-сквер.