Полиция Нью-Йорка проверяет сообщения о взрыве на Манхеттене

Полиция Нью-Йорка срочно проверяет сообщения о возможнм взрыве на Манхеттене.

Об этом сообщается в аккаунте полиции в Twitter.

Как сообщает телеканал BBC, взрыв произошел на автовокзале Порт-Аторити. Данных о пострадавших и причинах взрыва пока нет.

В районе происшествия проводится эвакуация трех веток метро.

«NYPD проверяет сообщения о взрыве неизвестного происхождения на 42-й улице в районе Манхэттена. В это время эвакуируются линии метро A, C и E. Информация является предварительной», –– говорится в сообщении полиции.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC