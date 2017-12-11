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Полиция Нью-Йорка проверяет сообщения о взрыве на Манхеттене

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Фото: REUTERS/Amr Alfiky
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Полиция Нью-Йорка срочно проверяет сообщения о возможнм взрыве на Манхеттене.

Об этом сообщается в аккаунте полиции в Twitter.

Как сообщает телеканал BBC, взрыв произошел на автовокзале Порт-Аторити. Данных о пострадавших и причинах взрыва пока нет.

В районе происшествия проводится эвакуация трех веток метро.

«NYPD проверяет сообщения о взрыве неизвестного происхождения на 42-й улице в районе Манхэттена. В это время эвакуируются линии метро A, C и E. Информация является предварительной», –– говорится в сообщении полиции.

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