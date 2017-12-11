Полиция Нью-Йорка связала взрыв на Манхэттене с терроризмом

Взрыв на Манхэттене связан с терроризмом. Об этом заявил глава полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил на пресс-конференции.

«Примерно в 7:20 утра (15:20 мск. — Ред.) произошел связанный с терроризмом инцидент в подземном переходе на 42-й улице между 7-й и 8-й авеню», — сказал О'Нил.

В результате взрыва пострадали четыре человека, в том числе и сам подозреваемый. Ранее сообщалось, что от полученных травм он скончался, однако, по данным телеканала ABC, мужчина жив.

Подозреваемым является 27-летний выходец из Бангладеш, проживавший не менее семи лет в Бруклине. Самодельная бомба была прикреплена к его телу.

В районе происшествия провели эвакуацию трех веток метро.

Мэр Нью-Йорка назвал взрыв «попыткой совершения теракта».

К настоящему моменту об инциденте уже проинформирован президент США Дональд Трамп.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента взрыва.