При взрыве в Нью-Йорке пострадали четыре человека

Не менее четырех человек пострадали в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в подземном переходе около автовокзала Порт Аторити на Манхэттене. Об этом сообщили пожарные Нью-Йорка.

Как сообщается, все ранения несерьезные.

«Обновление: Всего на месте взрыва в Управлении порта сообщили о четырех пострадавших. Все травмы не опасны для их жизней», –– говорится в сообщении пожарных в Twitter.

Update: A total of 4 injuries reported at the scene of an explosion at Port Authority. All injuries are non-life-threatening