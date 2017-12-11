При взрыве в Нью-Йорке пострадали четыре человека
Не менее четырех человек пострадали в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в подземном переходе около автовокзала Порт Аторити на Манхэттене. Об этом сообщили пожарные Нью-Йорка.
Как сообщается, все ранения несерьезные.
«Обновление: Всего на месте взрыва в Управлении порта сообщили о четырех пострадавших. Все травмы не опасны для их жизней», –– говорится в сообщении пожарных в Twitter.
Update: A total of 4 injuries reported at the scene of an explosion at Port Authority. All injuries are non-life-threatening— FDNY (@FDNY) 11 декабря 2017 г.
Подозреваемый в причастности в взрыву был задержан. Позже власти Нью-Йорка сообщили, что от полученных ранений он скончался. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие 27-летний житель Бруклина, предположительно иностранного происхождения. Самодельная бомба была прикреплена к его телу.
О произошедшем проинформирован президент США Дональд Трамп.
В районе происшествия проводится эвакуация трех веток метро.