При взрыве в Нью-Йорке пострадали четыре человека

Не менее четырех человек пострадали в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в подземном переходе около автовокзала Порт Аторити на Манхэттене. Об этом сообщили пожарные Нью-Йорка.

Как сообщается, все ранения несерьезные.

«Обновление: Всего на месте взрыва в Управлении порта сообщили о четырех пострадавших. Все травмы не опасны для их жизней», –– говорится в сообщении пожарных в Twitter.

Update: A total of 4 injuries reported at the scene of an explosion at Port Authority. All injuries are non-life-threatening — FDNY (@FDNY) 11 декабря 2017 г.

Подозреваемый в причастности в взрыву был задержан. Позже власти Нью-Йорка сообщили, что от полученных ранений он скончался. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие 27-летний житель Бруклина, предположительно иностранного происхождения. Самодельная бомба была прикреплена к его телу.

О произошедшем проинформирован президент США Дональд Трамп.

В районе происшествия проводится эвакуация трех веток метро.



