СМИ сообщили о гибели подозреваемого в подрыве бомбы на Манхэттене

Подозреваемый в подрыве самодельного взрывного устройства на Манхэттене скончался от полученных травм. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что подозреваемый мог быть террористом-смертником.

Напомним, ранее появились сообщения о взрыве в одном из терминалов автовокзала Порт-Аторити на Манхэттене, позже данную информацию подтвердила полиция Нью-Йорка. Инцидент произошел на автобусной остановке недалеко от Таймс-сквер, сообщается о нескольких пострадавших.

Позже стало известно о задержании одного человека, три ветки метро были эвакуированы. На месте были обнаружены еще 1–2 взрывных устройства.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о происшествии.