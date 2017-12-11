Генконсульство РФ в США проверяет данные о пострадавших от взрыва

Генеральное консульство России в США проверяют информацию о пострадавших в результате взрыва на автобусной остановке в Нью-Йорке. Об этом порталу iz.ru сообщили в консульстве.

В результате взрыва самодельного устройства на Манхеттене один человек был ранен. Кроме того, правоохранительным органам удалось задержать одного человека, возможно причастного к совершению взрыва.

В Белом доме заявил, что президенту США Дональду Трампу уже сообщили о произошедшем.