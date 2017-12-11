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Мужчина пострадал при взрыве самодельной бомбы на Манхэттене

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Фото: REUTERS/Edward Tobin
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Мужчина получил ранения при взрыве самодельного взрывного устройства на автовокзале в центре Нью-Йорка. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пожарных Манхэттена.

Ранее полиция города подтвердила факт взрыва в подземном переходе неподалеку от автовокзала Порт-Аторити и станции метро «Таймс-сквер» на Манхэттене. В ходе проверки были обнаружены два взрывных устройства.

По предварительным данным, пострадали несколько человек, однако власти Нью-Йорка подтвердили ранения только одного человека. Как сообщают американские СМИ, подозреваемый в совершении взрыва задержан, именно он и получил травмы.

В районе происшествия проводится эвакуация трех веток метро.

К настоящему моменту об инциденте уже проинформирован президент США Дональд Трамп.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с моментом взрыва.

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