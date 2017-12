Трампу доложили о взрыве на Манхэттене

Президент США Дональд Трамп проинформирован о взрыве, прогремевшем в Нью-Йорке в районе Манхэттена. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома.

Ранее сообщения о взрыве в подземном переходе у автовокзала Порт-Аторити и станции метро Таймс-сквер подтвердила полиция Нью-Йорка. В ходе проверки было обнаружено еще 1–2 взрывных устройства.

Подозреваемый в причастности к взрывам задержан. От полученных травм он скончался. По официальным данным, кроме него никто не пострадал.

В районе происшествия проводится эвакуация трех веток метро.

«NYPD проверяет сообщения о взрыве неизвестного происхождения на 42-й улице в районе Манхэттена. В это время эвакуируются линии метро A, C и E. Информация является предварительной», –– говорится в сообщении полиции.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC