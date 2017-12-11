Власти Нью-Йорка подтвердили информацию о ранении одного человека при взрыве

Единственным пострадавшим при взрыве в Нью-Йорке является задержанный.

Об этом заявила полиция города в понедельник, 11 декабря.

«На данный момент нет других раненых, кроме задержанного», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Напомним, что сегодня произошел взрыв в одном из терминалов автовокзала Порт-Аторити на Манхэттене. По предварительным данным, террорист-смертник попытался пройти на станцию метро, но был задержан на входе. Кроме того, СМИ сообщают о том, что злоумышленник скончался от ран, что пока официально не подтверждено полицией.

5 декабря портал iz.ru писал о том, что теракт, который произошел 22 мая в концертном комплексе в Манчестере, мог быть предотвращен, если бы не ошибки спецслужб, которые упустили из виду террориста-смертника Салмана Абеди.