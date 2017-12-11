СМИ опубликовали данные о подозреваемом в подрыве бомбы в Нью-Йорке

СМИ публикуют информацию о личности подозреваемого в организации взрыва на автовокзале на Манхэттене. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.

«У меня есть имя подозреваемого, но я не хочу называть его сейчас. Главное, что его знает полиция. Это 37-летний мужчина из Бруклина. Подозреваемый привязал взрывное устройство к своему телу. Тип устройства пока не установлен», — сообщил корреспондент телеканала.

По словам репортера, у подозреваемого «странное имя» и он прожил в США «по меньшей мере семь лет».

При этом, по данным газеты The New York Post, в совершении взрыва подозревается 27-летний выходец из Бангладеш.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва подозреваемый якобы скончался от полученных травм. По данным агентства «Интерфакс», мужчина жив, но получил ранения.

Напомним, ранее полиция Нью-Йорка подтвердила сообщения о взрыве в одном из терминалов автовокзала Порт-Аторити на Манхэттене. Инцидент произошел на автобусной остановке недалеко от Таймс-сквер. Известно по меньшей мере о двух пострадавших.

На данный момент один человек задержан, три ветки метро были эвакуированы. На месте обнаружены еще 1–2 взрывных устройства.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о происшествии. Портал iz.ru ранее публиковал видео с места взрыва.