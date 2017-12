Транспортный узел в Нью-Йорке возобновил работу после взрыва

Транспортный узел в центре Манхэттена, около которого ранее 11 декабря произошел взрыв, возобновил работу. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте .автостанции Порт Аторити.

«Автобусный терминал Порт-Аторити возобновляет работу», - сказано в сообщении.

The Port Authority Bus Terminal (@PABusTerminal) has reopened, following police activity due to an incident this morning.



Bus customers are encouraged to contact their carrier for the most current information regarding their operations.https://t.co/VeN1uqAUZ3