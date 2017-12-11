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Полиция назвала имя подозреваемого в подрыве бомбы в Нью-Йорке
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Полиция назвала имя подозреваемого в подрыве бомбы в Нью-Йорке

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Полиция сообщила информацию о личности подозреваемого в совершении взрыва в подземном переходе около автовокзала Порт Аторити на Манхэттене. Им является 27-летний Акайед Улл. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника городской полиции Джеймса О'Нила.

По его словам, подозреваемый был ранен, на данный момент он арестован и находится в больнице. Ранее СМИ сообщали, что он скончался от полученных травм в результате взрыва. 

«Он умышленно привел в действие взрывное устройство», — заявил О'Нил, добавив, что самодельная бомба была закреплена на теле злоумышленника.

Ранее СМИ писали, что задержанный является выходцем из Бангладеш, который последние семь лет проживал в Бруклине. Полиция связывает произошедшее с терроризмом.

В результате взрыва помимо подозреваемого пострадали три человека. Ближайшие ветки метро были эвакуированы, на месте обнаружено еще 1–2 взрывных устройства.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о происшествии. Портал iz.ru ранее публиковал видео с места взрыва.

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