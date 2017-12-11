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Власти Нью-Йорка подтвердили информацию о пострадавших при взрыве

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Фото: REUTERS/Edward Tobin
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В результате взрыва на автовокзале на Манхэттене пострадали несколько человек. Об этом сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

«При взрыве ранения получили несколько человек. Мы надеемся, что они незначительные», — цитирует Куомо агентство «РИА Новости».

Губернатор отметил скоординированную работу всех правоохранительных структур. Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники ФБР, и заверил, что работа всех городских служб будет восстановлена в полном объеме в ближайшее время.

Как сообщал портал iz.ru, в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в подземном переходе около автовокзала Порт Аторити на Манхэттене пострадали по меньшей мере четыре человека. Подозреваемый задержан, полиция связывает произошедшее с терроризмом. Как сообщают СМИ, им является выходец из Бангладеш, по разным данным ему может быть 27 или 37 лет. Последние семь лет он предположительно проживал в Бруклине. Сообщается, что во время атаки он получил ранение, но выжил.

На данный момент один человек задержан, три ветки метро были эвакуированы. На месте обнаружено еще 1–2 взрывных устройства.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о происшествии. Портал iz.ru ранее публиковал видео с места взрыва

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