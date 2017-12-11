Мэр Нью-Йорка прокомментировал взрыв на Манхеттене
Взрыв на автобусной остановке в Нью-Йорке является попыткой теракта, заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, пишет ТАСС.
«Это была попытка террористической атаки», — сказал он на пресс-конференции.
Ранее стало известно, что число пострадавших в результате взрыва увеличилось до четырех человек.
Полиция города также рассматривает данный инцидент как теракт. Взрыв произошел на автобусной остановке недалеко от Таймс-сквер. Три ветки нью-йоркского метро были эвакуированы.
Президент США Дональд Трамп в курсе произошедшего, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.