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Мэр Нью-Йорка прокомментировал взрыв на Манхеттене

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Взрыв на автобусной остановке в Нью-Йорке является попыткой теракта, заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, пишет ТАСС.

«Это была попытка террористической атаки», — сказал он на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате взрыва увеличилось до четырех человек.

Полиция города также рассматривает данный инцидент как теракт. Взрыв произошел на автобусной остановке недалеко от Таймс-сквер. Три ветки нью-йоркского метро были эвакуированы.

Президент США Дональд Трамп в курсе произошедшего, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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