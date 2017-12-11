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Полиция назвала имя подозреваемого в подрыве бомбы в Нью-Йорке
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Подозреваемый в подрыве бомбы в Нью-Йорке мог находиться под влиянием ИГ

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Подозреваемый в приведении в действие взрывного устройства мог находиться под влиянием террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ). Об этом сообщило издание The New York Post со ссылкой на источники в полиции.

«Как сообщили источники в правоохранительных органах, подозреваемый, который находился под влиянием террористической группировки ИГ, попытался пронести взрывное устройство на станцию метро», — отмечает газета.

Взрыв прогремел в понедельник, 11 декабря, на Манхеттене в подземном переходе у автостанции Порт Аторити и станции метро «Тайм-сквер».

Полиция Нью-Йорка связала произошедшее с терроризмом.

«Примерно в 7:20 утра (15:20 мск. — Ред.) произошел связанный с терроризмом инцидент в подземном переходе на 42-й улице между 7-й и 8-й авеню», — сказал начальник полиции города Джеймс О'Нил.

В результате взрыва пострадали четыре человека, в том числе и сам подозреваемый. Ранее сообщалось, что от полученных травм он скончался, однако, по данным телеканала ABC, мужчина жив.

Также СМИ отмечают, что подозреваемым является 27-летний выходец из Бангладеш, проживавший не менее 7 лет в Бруклине. Самодельная бомба была прикреплена к его телу.

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