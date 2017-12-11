Посольство Бангладеш не получало запросов по подозреваемому в подрыве бомбы

В посольство Бангладеш не поступал запрос от американских властей насчет подозреваемого в организации взрыва в Нью-Йорке. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил глава пресс-службы дипломатической миссии Самим Хамад.

«Власти США еще не связывались с нашим представительством. Мы только что узнали о новостях из Нью-Йорка», — сказал он.

Напомним, 11 декабря произошел взрыв подземном переходе у автостанции Порт Аторити и станции метро Тайм-сквер. Полиция установила личность подозреваемого — им является 27-летний Акайед Улл. По данным СМИ, он является выходцем из Бангладеш, а последние семь лет прожил в Бруклине.

При совершении атаки мужчина получил ранение, на данный момент он находится в больнице. Также пострадали три человека. Полиция связывает происшествие с терроризмом — задержанный мог находиться под влиянием боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ). Президент США Дональд Трамп был оперативно проинформирован об инциденте.