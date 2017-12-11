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Подозреваемый в подрыве бомбы в Нью-Йорке планировал атаку около года

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Фото: REUTERS/Amr Alfiky
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Подозреваемый в организации взрыва на Манхэттене Акайед Улла мог планировать атаку в течение года. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседников агентства, Улла легально въехал в США семь лет назад по визе, выдающейся лицам, чьи родственники являются американскими гражданами. Источники подтвердили информацию о том, что в Нью-Йорке подозреваемый работал таксистом. В 2015 году действие лицензии истекло.

На данный момент сотрудники ФБР уже провели ряд обысков в домах, где жил или бывал Улла, по результатам которых сделали вывод, что подозреваемый собирал бомбу в своем доме и планировал атаку в течение года. Утверждается, что взрывное устройство было технически неверно собрано, из-за чего сработало не так, как рассчитывал злоумышленник.

Ранее источники в правоохранительных органах заявляли, что Улла совершил нападение из мести — якобы за некие бомбежки Бангладеша американскими властями.

Напомним, взрыв прогремел 11 декабря в подземном переходе у автостанции Порт Аторити и станции метро «Тайм-сквер». В результате инцидента пострадали четыре человека. Сам нападавший госпитализирован, именно он подозревается в организации атаки. Им оказался 27-летний Акайед Улла, предположительно, выходец из Бангладеш. Полиция связывает произошедшее с терроризмом — задержанный мог находиться под влиянием боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ).  

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