Театры из регионов покажут «Уроки режиссуры»

12 октября в Москве стартует фестиваль драматического искусства «Уроки режиссуры». Его задача — показать новые имена отечественной сцены. В конкурсной программе — постановки молодых режиссеров из Новосибирска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Москвы.

23 октября зрители увидят «Отцы и дети» режиссера Дмитрия Зимина (Свердловский государственный академический театр драмы, Екатеринбург), 5 ноября — «Первую любовь» режиссера Ирины Керученко (Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»), 6 ноября — «Василия Теркина» режиссера Алексея Ермилышева (Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова), а 8 ноября — «Камень» режиссера Дениса Хусниярова (Драматический театр на Васильевском, Санкт-Петербург).

Внеконкурсная программа будет представлена спектаклями-гостями — это «Три сестры» Льва Додина (МДТ-Театр Европы) и «Дядя Ваня» Юрия Бутусова (Театр Ленсовета). Фестиваль пройдет в рамках первой биеннале театрального искусства.

В жюри «Уроков режиссуры» вошли мастера русского театра: Алексей Бородин, Сергей Женовач, Дмитрий Крымов, Григорий Козлов, Римас Туминас, Валерий Фокин, Адольф Шапиро. По итогам фестиваля жюри отберет три режиссерские работы, которым на церемонии закрытия (10 ноября на основной сцене театра имени Вахтангова) будут вручены призы.