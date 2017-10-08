Участок «зеленой» ветки московского метро закроют на воскресенье

Центральный участок Замоскворецкой линии Московского метрополитена будет закрыт для движения поездов в воскресенье. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

«Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути и обновлению инфраструктуры. В этот день для входа и выхода пассажиров будут закрыты станции «Маяковская», «Тверская» и «Театральная». Движение поездов по Замоскворецкой линии будет осуществляться только на участках «Речной вокзал» - «Белорусская» и «Новокузнецкая» – «Алма-Атинская», - рассказал собеседник агентства.

Пересадки со станции «Белорусская» на одноименную станцию Кольцевой линии и со станции «Новокузнецкая» на станцию «Третьяковская» Калужско-Рижской и Калининской линий будут действовать. Работа закрытых станций возобновится к утру 9 октября.

«Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и просит пассажиров заранее планировать маршруты своих поездок», - добавили в пресс-службе.

О закрытии станций на ремонт жителей Москвы предупреждали 5 октября. Также в столичной поземке планируют отремонтировать 14 подземных переходов, прилегающих к 12 станциям. На время работ, окончание которых намечено на июнь 2018 года, входы и выходы к станциям не будут перекрыты. В частности, обновленные переходы появятся на станциях «Академическая», «Улица Академика Янгеля», «Белорусская» кольцевая и «Кропоткинская».