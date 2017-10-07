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Московский ночной клуб «16 тонн» эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Московский ночной клуб «16 тонн» эвакуировали из-за анонимного звонка о минировании, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

«В клуб «16 тонн» поступил звонок неизвестного, который сообщил об угрозе взрыва, из-за чего пришлось остановить концерт группы «Калинов мост». В настоящее время эвакуировано более 500 человек», — сказал собеседник агентства.

Волна анонимных сообщений о минировании началась в России 11 сентября. Звонки коснулись 140 городов, эвакуировано более 900 тыс. человек. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что сегодня также были эвакуированы ТЦ «Охотный ряд» и «Аркадия».

Как сообщил глава ведомства Александр Бортников, организаторы звонков уже установлены. Ими оказались четверо россиян, проживающих за границей. По данным ведомства, ущерб от телефонного терроризма составил 300 млн рублей.

Подробнее читайте в сюжете iz.ru «Телефонный терроризм».

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