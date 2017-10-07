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Почти 160 тыс. человек эвакуированы за один день в Москве

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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После серии анонимных звонков об угрозах взрыва в пятницу в Москве было эвакуировано 260 объектов и почти 160 тыс. человек.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, звонки о якобы заложенных взрывных устройствах в полицию поступали с 11:00 до глубокой ночи. Эвакуация коснулась около 260 городских объектов.

В пятницу сотрудники правоохранительных органов проверили на наличие взрывных устройств более 50 госучреждений, почти 70 школ, порядка 40 торгово-развлекательных центров, все московские вокзалы, более 60 мест массового скопления людей, около 15 больниц и поликлиник. Ни одно анонимное сообщение, как и предыдущие разы, не подтвердилось.

Портал iz.ru писал об эвакуации «Москва-Сити» более тысячи человек из-за анонимного сообщения о минировании. Глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что ущерб от ложных звонков об угрозе взрывов составил 300 млн рублей. Напомним, волна анонимного терроризма началась в России 11 сентября.

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