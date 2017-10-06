Более тысячи человек эвакуировали из делового центра «Москва-Сити»

Более тысячи человек эвакуировали из столичного делового центра «Москва-Сити» из-за анонимного сообщения о минировании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Поступил звонок об угрозе взрыва в «Москва-Сити». До приезда кинологов решено провести эвакуацию», — сказал собеседник агентства.

Еще около 350 человек эвакуировали из спорткомплекса «Лужники», добавил источник.

Ранее портал iz.ru сообщал, что количество анонимных сообщений с угрозой взрыва объектов в Москве за сегодня, 6 октября, превысило 100. Были эвакуированы, в частности, Курский вокзал, ТЦ «Тройка» и здание Московской областной думы.

Волна анонимных сообщений о минировании учреждений в российских городах началась 11 сентября. Неизвестные сообщают о минировании школ, вокзалов, административных зданий, вузов и торговых центров.

Как утверждает глава ФСБ РФ Александр Бортников, спецслужбе удалось установить организаторов звонков.

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