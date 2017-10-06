В Москве «заминировали» более 100 объектов за день

Количество анонимных сообщений о минировании в объектов в Москве за сегодняшний день превысило 100, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«С утра в правоохранительные органы поступило более 100 сообщений об угрозах взрыва. Часть объектов уже проверена, угроза взрыва не подтвердилась», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сообщения с угрозой взрыва продолжают поступать.

Так, сегодня в Москве эвакуировали торгово-досуговый центр «Тройка» и здание Московской областной думы. Также среди объектов, в которые поступили тревожные звонки, числятся районные управы, школы и детские сады.

Волна анонимных сообщений о минировании учреждений в российских городах началась 11 сентября. Неизвестные сообщают о минировании школ, вокзалов, административных зданий, вузов и торговых центров.

По словам главы ФСБ РФ Александра Бортникова, спецслужбе удалось установить организаторов звонков.