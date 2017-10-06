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Источник: в центре Москвы эвакуирован отель

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Фото: ТАСС/Александр Зеликов
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Постояльцев и персонал гостиницы Marriott на Новом Арбате в центре Москвы эвакуировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям Агентства стратегических инициатив (АСИ) Игорь Карачин, который находился на месте событий.

«Отель Marriott эвакуирован, причина не сообщается. Постояльцев вывели на улицу», — пояснил собеседник агентства. Он отметил, что в ходе эвакуации здание покинули более 100 человек.

При этом «Интерфакс» сообщил со ссылкой на информированный источник, что эвакуация проводилась в отеле Marriott Grand Hotel на Тверской улице в Москве после сообщения об угрозе взрыва.

Массовые сообщения о якобы минировании начали поступать в российские учреждения 10 сентября. Телефонный терроризм серьезно затруднил работу аэропортов, вокзалов, торговых центров и школ по всей стране. Как ранее сообщил глава ФСБ РФ Александр Бортников, ущерб от таких действий составил около 300 млн рублей.

Полная картина событий — в сюжете портала iz.ru: Телефонный терроризм

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