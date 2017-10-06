Эвакуация происходит на Курском вокзале в Москве

Сотрудники правоохранительных органов проводят эвакуацию на Курском вокзале в Москве. Это происходит после сообщения об угрозе взрыва.

По данным ТАСС, эвакуируют Киевский и Рижский вокзалы, сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах проверяют кинологи, отмечает RT. В пятницу, 6 октября, в полицию поступило около 30 анонимных сообщений о минировании школ и детсадов.

5 октября, сообщал портал iz.ru, ФСБ установила организаторов ложных звонков о минировании в России. Телефонные звонки о минировании зданий органов власти, вокзалов, торговых центров, вузов и школ начались в России 11 сентября.

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