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Эвакуация происходит на Курском вокзале в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Дериглазова
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Сотрудники правоохранительных органов проводят эвакуацию на Курском вокзале в Москве. Это происходит после сообщения об угрозе взрыва.

По данным ТАСС, эвакуируют Киевский и Рижский вокзалы, сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах проверяют кинологи, отмечает RT. В пятницу, 6 октября, в полицию поступило около 30 анонимных сообщений о минировании школ и детсадов.

5 октября, сообщал портал iz.ru,  ФСБ установила организаторов ложных звонков о минировании в России. Телефонные звонки о минировании зданий органов власти, вокзалов, торговых центров, вузов и школ начались в России 11 сентября.

Подробно читайте в сюжете на iz.ru.

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