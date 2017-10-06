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Аэропорт «Жуковский» эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва

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Фото: ТАСС/Джапаридзе Михаил
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Сотрудники аэропорта «Жуковский» были эвакуированы после ложного звонка о минировании, рейсов и пассажиров в аэропорту на тот момент не было, сообщила пресс-служба аэропорта.

По данным сотрудников воздушной гавани, кинологи с собаками уже проверили всю территорию, никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

В настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что торгово-досуговый центр «Тройка» на пересечении улицы Верхняя Красносельская и Третьего транспортного кольца в центре Москвы эвакуируют.

Волна анонимных сообщений о минировании учреждений в российских городах началась 11 сентября. 

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