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Торговый центр «Тройка» в центре Москвы эвакуируют

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Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
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Торгово-досуговый центр Тройка на пересечении улицы Верхняя Красносельская и Третьего транспортного кольца в центре Москвы эвакуируют.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя торгового центра.

«Нас сейчас эвакуируют, я вам ничего больше не могу сказать», — сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу людей эвакуировали из здания Московской областной думы после поступившего анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве.

Глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил накануне, что спецслужба установила организаторов звонков о минировании.

Волна анонимных сообщений о минировании учреждений в российских городах началась 11 сентября. Неизвестные сообщают о минировании школ, вокзалов, административных зданий, вузов и торговых центров.

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