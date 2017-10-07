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Угроза взрыва в ТЦ «Охотный ряд» в Москве не подтвердилась

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывное устройство при осмотре помещений торгового центра «Охотный ряд», сообщает «РИА Новости». Портал iz.ru ранее сообщил, что из торгового центра было эвакуировано около 700 человек.

Причиной для эвакуации стало анонимное сообщение о минировании здания ТЦ.

Волна телефонного терроризма началась 11 сентября, в городах страны в общей сложности было эвакуировано более 900 тыс. человек. Ни в одном случае угроза не была подтверждена. Эвакуации проходили на вокзалах, в госучреждениях, школах, вузах и так далее.

На этой неделе, сообщал портал iz.ru, директор ФСБ России Александр Бортников рассказал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа.

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