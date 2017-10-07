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Торговый центр «Охотный ряд» в Москве снова эвакуировали

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Фото: агенство городских новостей "Москва"
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Московский торговый центр «Охотный ряд» эвакуировали второй раз за сутки из-за анонимного сообщения о минировании, сообщает «РИА Новости».

Напомним, что ТЦ уже эвакуировали в пятницу вечером. Кроме того, звонки с угрозой взрыва поступили в школы, здания органов власти, торговые центры «Тройка», «Атриум» и «Мега Белая дача», деловой центр «Москва-Сити» и Курский вокзал. 

Волна анонимных сообщений о минировании началась в России 11 сентября.

Как сообщил глава ведомства Александр Бортников, организаторы звонков уже установлены. Ими оказались четверо россиян, проживающих за границей. По данным ведомства,  ущерб от телефонного терроризма составил 300 млн рублей.

Подробнее читайте в сюжете iz.ru «Телефонный терроризм».

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