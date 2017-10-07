В Луганске из-за угрозы взрыва эвакуирована филармония

В Луганске из-за звонка о минировании эвакуирована филармония. Об этом сообщается на официальном сайте МВД самопровозглашенной Луганской Народной Республики.

По информации ведомства, эвакуированы все работники и посетители филармонии. Здание было оцеплено полицией. В результате проверки взрывное устройство не обнаружено. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Портал iz.ru ранее писал о том, что в пятницу после анонимных звонков о минировании были эвакуированы почти 160 тыс. человек в Москве. Спецслужбы проверили 260 зданий. Ни в одном из случаев угроза взрыва не подтвердилась.