Росгвардейцы обезвредили боевую гранату в жилом квартале Владикавказа

Саперы Росгвардии в Северной Осетии обезвредили боевую гранату в жилом квартале Владикавказа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

О предмете, похожем на гранату, полицию оповестила по телефону женщина. На место незамедлительно прибыли сотрудники республиканской Росгвардии и МВД. Для обеспечения безопасности горожан вся прилегающая территория была оцеплена.

Прибывшие на место саперы установили, что предмет является ручной наступательной гранатой. Боеприпас был обезврежен. Сейчас правоохранители выясняют, кому принадлежал взрывоопасный предмет.

Портал iz.ru ранее писал, что в Севастополе сотрудники МЧС обнаружили склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. За двое суток пиротехники извлекли из-под земли 116 взрывоопасных предметов.