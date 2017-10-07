Эвакуирован ТЦ «Аркадия» в центре Москвы

Сотрудники экстренных служб Москвы эвакуировали вечером в субботу торговый центр «Аркадия» в Большом Овчинниковском переулке в центре Москвы. Эвакуация началась с зала кинотеатра «Пять звезд».

По данным «РИА Новости», эвакуация прошла спокойно. Ранее в субботу в Москве был эвакуирован торговый центр «Охотный ряд».

Работу на месте происшествия продолжают сотрудники МЧС, полиции и медики «скорой».

С 11 сентября в России наблюдается рост анонимных звонков о минировании зданий. Звонки коснулись 140 городов, эвакуировано более 900 тыс. человек. директор ФСБ России Александр Бортников заявил, сообщил портал iz.ru, что ложные звонки о минировании осуществили четыре гражданина России, они звонили из-за рубежа.