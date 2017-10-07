СПЧ не нашел нарушений в действиях полиции на акции в Москве

Правозащитники не выявили нарушений в действиях полиции на несогласованной акции в Москве в субботу. Об этом сообщил член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя совета, сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких протестующих, но к настоящему моменту их уже отпустили.

«По данным ОНК (Общественная наблюдательная комиссия. — Прим.), задержано несколько человек, но все они отпущены. Каких-либо нарушений в действиях полиции нами не выявлено», — пояснил Андрей Бабушкин.

Несогласованная акция прошла в центре столицы днем в субботу, ее участники двигались колонной от памятника Пушкину до здания Госдумы и обратно.

Как ранее сообщили в управлении МВД по Москве, всего в несогласованном мероприятии приняли участие около 700 человек, включая представителей СМИ.