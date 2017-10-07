МВД сообщает о 700 участниках несанкционированной акции в Москве

Количество участников несанкционированной акции протеста в Москве, движущихся колонной по Тверской улице, составляет 700 человек. Об этом в субботу, 7 октября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Как уточнили в ведомстве, в это число входят и представители различных средств массовой информации.

Сотрудники правоохранительных органов следят за порядком на месте проведения несанкционированной акции и не препятствуют движению колонны.

Ранее полиция Петербурга подтвердила, что для обеспечения правопорядка в городе 7 октября будет использована система распознавания лиц. А представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что правила проведения различных акций регламентируются действующим законодательством.