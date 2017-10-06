Тишковец: в выходные осень улыбнется Москве

Черноморское тепло обеспечит москвичей комфортной погодой, заявил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В субботу дождливое ненастье в столичном регионе с отходом циклона начнет постепенно ослабевать, осадки станут незначительными и очаговыми, из-за туч кое-где может неуверенно выглянуть солнце, в Москве ночью +5…+7, днем +9…+11. В воскресенье благодаря западной периферии антициклона ожидается преимущественно солнечная, сухая и не по сезону теплая погода с температурным фоном на 3–5 градусов выше климатической нормы», — говорится в сообщении.

По прогнозу синоптика, в воскресенье температура в столице достигнет 15 градусов. Но вот уже в начале следующей недели будет снова мрачно и дождливо.

«Небо затянут полчища облаков, усилится ветер, зарядят обложные дожди», — прогнозирует Тишковец.