Дождливая и ветреная погода установится в Коми в предстоящие выходные

Синоптики прогнозируют установление ненастной погоды на территории Республики Коми. Непогода в виде дождя и сильных порывов ветра может быть вызвана активным циклоном, который придет из юго-западной части региона.

По прогнозу специалистов республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), на территории Коми пройдут дожди, наиболее интенсивные в субботу. Порывы ветра в большинстве районов будут достигать 14–19 м/с. Температура воздуха в течение суток практически не изменится. Ночью ожидается похолодание до 2–7 градусов тепла, днем — 4–9 градусов со знаком плюс. На крайнем северо-востоке столбики термометра прогреются до 5 градусов тепла, передает ИА «Комиинформ».

Ранее сообщалось, что серьезное ухудшение погоды ожидается в Крыму в ближайшие три дня. В предстоящее воскресенье на полуостров придут ливневые дожди и грозы, сопровождаемые похолоданием. Ухудшение погоды будет сопровождаться усилением ветра до 25 м/с.