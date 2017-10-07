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Станцию метро «Мичуринский проспект» в Москве откроют в марте 2018-го

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Фото: агенство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев
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Новый участок Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена от действующей станции «Раменки» до «Рассказовки» планируют открыть для пассажиров в марте 2018 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, строительная готовность участка будет объявлена в конце этого года. Заммэра отметил, что станция «Мичуринский проспект» на данный момент готова на 80%.

«Дальше зависит от того, как будут проходить испытания, как будет проходить обкатка, я думаю, что где-то к марту 2018 года мы уже полноценно с пассажирами должны поехать по участку от станции «Раменки» до «Рассказовки», — приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Хуснуллин рассказал, что в 2020 году западная и восточная части желтой линии полностью соединятся. Таким образом, она станет самой длинной линией московского метрополитена — 62 км. В участок Калининско-Солнцевской линии входят станции «Раменки», «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка», передает телеканал «360».

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что московский метрополитен разработал и утвердил единые требования к оформлению торговых павильонов и киосков в переходах, прилегающих к станциям подземки. Правила касаются оформления витрин, дверей, вывесок, освещения, а также внешнего вида продавцов.

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