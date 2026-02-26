Песков: кубинские пограничники в ситуации с катером поступили как должно
Кубинские пограничники действовали согласно инструкциям во время нападения катера под флагом США и сделали всё, что были должны. Об этом 26 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Как было сообщено из Гаваны, [были] захвачены граждане Кубы, которые с оружием в руках пытались проникнуть на территорию острова. <...> Кубинские пограничники сделали то, что они должны были сделать в этой ситуации», — заявил Песков.
Он также отметил, что нападающие позже признались, что пытались проникнуть на территорию Кубы с целью осуществления террористических действий. По его словам, все стороны должны проявить сдержанность и не должны допускать каких-либо провокаций.
В пресс-службе президентуры и правительства Кубы со ссылкой на заявление МВД республики 25 февраля сообщили, что задержанные с катера, который вторгся в воды Кубы, открывшие стрельбу, признались в террористических намерениях. Отмечалось, что задержанное судно, зарегистрированное во Флориде, перевозило 10 вооруженных лиц.
Позже газета The New York Times сообщила, что катер, открывший стрельбу, не принадлежал американским Военно-морским силам (ВМС) или береговой охране. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что работники американской администрации не причастны к инциденту.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь назвала данный инцидент агрессивной провокацией США, направленной на эскалацию ситуации и детонацию конфликта.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ