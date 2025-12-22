Начальника УМВД Магнитогорска отстранили от обязанностей после задержания
Начальник УМВД России по Магнитогорску, полковник полиции Константин Козицын отстранен от служебных обязанностей после задержания по подозрению в разглашении государственной тайны. Об этом 22 декабря сообщили «Известиям» в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской области.
«Руководством ГУМВД России по Челябинской области по данному факту назначена служебная проверка. Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что при подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.
О задержании Козицына в этот же день сообщил источник «Известий». Сообщается, что он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 283 УК России («Разглашение гостайны»).
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ