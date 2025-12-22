Очевидица взрыва машины на юге Москвы поделилась деталями инцидента
Взрыв машины на юге Москвы был очень громким. Об этом 22 декабря «Известиям» рассказала очевидица инцидента.
В районе места происшествия у очевидицы живет сестра. Поэтому она сразу побежала к ней, не зная, что взорвался автомобиль.
«[Подруга] позвонила и говорит: «Что случилось?» Я говорю: «Сейчас пойду и узнаю, что случилось». А здесь взрыв машины», — поделилась она.
Она также отметила, что взрыв был слышан на весь район.
Утром очевидцы сообщили «Известиям», что во дворе жилого дома в районе Зябликово в Москве произошел хлопок, после чего загорелся один автомобиль. По предварительной информации, пострадал один человек. Было возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Место происшествия осматривают следователи в сотрудничестве с оперативными службами города.
