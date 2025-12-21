WSJ указала на угрозу для пассажирских самолетов из-за запуска Starship в январе

Тестовый запуск космического корабля Starship американской компании SpaceX в январе текущего года, который потерпел крушение, подверг серьезной опасности несколько пассажирских самолетов, пролетавших над Карибским морем. Об этом 21 декабря сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на документы федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Согласно документам, SpaceX не уведомила FAA о взрыве через официальную горячую линию, несмотря на требование о быстром информировании для обеспечения безопасности полетов. В результате диспетчерам не была предоставлена информация о зонах обломков, что могло бы помочь предупредить пилотов и вывести их из опасной зоны. Под угрозой оказались три самолета, на бортах которых находились 450 человек.

«Взрыв разбрасывал горящие обломки по некоторым районам Карибского региона в течение примерно 50 минут. Попадание обломка в летящий самолет могло иметь катастрофические последствия», — указано в заявлении.

Издание уточняет, что, несмотря на трудности, все три самолета благополучно приземлились.

В компании SpaceX 17 января сообщили о потере космического корабля Starship при тестовом запуске. Среди целей полета были возврат ракетного ускорителя Super Heavy на стартовую площадку, а также проведение серии экспериментов с теплозащитой и другое.

Основатель компании SpaceX, американский предприниматель Илон Маск заявил, что причиной крушения космического корабля могла стать утечка кислорода или топлива, которая уменьшила пропускную способность вентиляционного отверстия судна.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ