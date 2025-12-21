Лукашенко заявил о переходе председательства в ЕАЭС к Казахстану в 2026 году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 декабря заявил о переходе председательства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) к Казахстану в 2026 году.
«Я уверен, что председательство Астаны привнесет новые мощные импульсы в развитии евразийской экономической интеграции, как это всегда было у нас», — отметил Лукашенко.
Он добавил, что на предстоящую пятилетку важно выработать подходы к выстраиванию торгово-экономического сотрудничества с третьими странами. Кроме того, при всех достижениях ЕАЭС сохраняются и проблемы, отметил Лукашенко.
«Как бы мы тут ни говорили о положительном, они действительно есть. <...> Мы переносим сроки формирования общих энергетических рынков, лекарственных средств и медицинских изделий. Констатируем неготовность всех стран присоединиться к единому финансовому рынку», — указал белорусский лидер.
Ранее, 11 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания межправсовета ЕАЭС в расширенном составе заявил, что доля национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС выросла до 93%. Он отметил, что предварительные результаты работы ЕАЭС по ключевым показателям в 2025 году являются достойными.
